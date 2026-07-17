В Калуге установят камеры с распознаванием лиц на улице Чичерина

Там сейчас продолжается ремонт. О ходе работ в пятницу, 17 июля, рассказал глава города Дмитрий Денисов.

- Сейчас в активной фазе мощение бульвара, установка новых опор наружного освещения, ремонт фасадов домов, - пояснил он. - Впереди — следующий этап благоустройства. Будут установлены современные лавочки, урны, вазоны, система видеонаблюдения. Продолжим озеленение территории.

В городской администрации пояснили, что камеры смогут распознавать лица и номера.

- На завершающем этапе высадим деревья и кустарники — сирень, жасмин, спирею. Улица станет не только комфортнее, но и заметно красивее, - уверен Денисов.