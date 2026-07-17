Поставки топлива увеличились в Калужской области

В середине июля в Калужской области наметилась положительная тенденция на рынке горючего.

По данным регионального правительства, за период с 14 по 16 июля объем поступления нефтепродуктов в область вырос на 20-30%.

Мониторинг цен, проведенный с 8 по 15 июля, показал, что заметнее всего стоимость топлива поднялась на небольших АЗС. Крупные сетевые компании, такие как «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть», увеличили цены на бензин и дизельное топливо всего на 20-40 копеек за литр.

По состоянию на середину июля Калужская область сохраняет одни из самых доступных цен на топливо в Центральном федеральном округе. Регион занимает девятое место по средней стоимости автомобильного бензина в целом, пятое место по цене на бензин АИ-95, а также десятое и одиннадцатое места по стоимости бензина АИ-92 и дизельного топлива соответственно.