В Калуге начались массовые проверки автобусов
Госавтоинспекция объявила, что до 17 июля проводит профилактическую акцию «Безопасный автобус».
Сотрудники полиции проверяют муниципальный, межмуниципальный транспорт и заказные рейсы.
Отмечается, что с января по май на территории Калужской области зарегистрировано 334 ДТП, в результате которых 39 человек погибли, а 464 получили травмы.
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