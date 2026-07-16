В Калуге начались массовые проверки автобусов

Госавтоинспекция объявила, что до 17 июля проводит профилактическую акцию «Безопасный автобус».

Сотрудники полиции проверяют муниципальный, межмуниципальный транспорт и заказные рейсы.

Отмечается, что с января по май на территории Калужской области зарегистрировано 334 ДТП, в результате которых 39 человек погибли, а 464 получили травмы.