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Авто и транспорт

В Перемышльском районе ремонтируют дорогу в Хохловке

Дмитрий Ивьев
16.07, 10:05
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В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Перемышльского муниципального округа» в деревне Хохловка ремонтируют дорогу. Сотрудники администрации проверили, как идут работы на месте.

Участок протяженностью 742 метра полностью заасфальтируют.

- Подрядчик работает по графику, замечаний к качеству нет. Будем следить за сроками сдачи объекта, - заявили 16 июля в администрации.

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