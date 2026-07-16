В Перемышльском районе ремонтируют дорогу в Хохловке
В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Перемышльского муниципального округа» в деревне Хохловка ремонтируют дорогу. Сотрудники администрации проверили, как идут работы на месте.
Участок протяженностью 742 метра полностью заасфальтируют.
- Подрядчик работает по графику, замечаний к качеству нет. Будем следить за сроками сдачи объекта, - заявили 16 июля в администрации.
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