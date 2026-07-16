В Калуге поменяют освещение на улице Чичерина

Работы запланировано провести до конца года, рассказали в четверг, 16 июля, в администрации города.

Там заменят опоры, перенесут кабели и установят новые светильники.

- С начала 2026 года мы проделали огромную работу, чтобы сделать наш город не только ярче, но и безопаснее. За шесть месяцев система городского освещения вышла на совершенно новый уровень, - прокомментировали в администрации.