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Авто и транспорт

В Калуге поменяют освещение на улице Чичерина

Дмитрий Ивьев
16.07, 12:47
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В Калуге поменяют освещение на улице Чичерина

Работы запланировано провести до конца года, рассказали в четверг, 16 июля, в администрации города.

Там заменят опоры, перенесут кабели и установят новые светильники.

- С начала 2026 года мы проделали огромную работу, чтобы сделать наш город не только ярче, но и безопаснее. За шесть месяцев система городского освещения вышла на совершенно новый уровень, - прокомментировали в администрации.

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