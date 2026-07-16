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Авто и транспорт

В Малоярославецком округе ремонтируют дорогу до деревни Прудки

Дмитрий Ивьев
16.07, 13:24
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Дорожники продолжают масштабное обновление 12-километрового участка трассы от села Детчино до деревни Прудки. Как сообщил 16 июля глава регионального минтранса Александр Шпиренко, работы идут полным ходом. Строители уже заменили трубы на съездах и расчистили обочины от кустарника.

Сейчас основное внимание уделяется ремонту крупного водопропускного сооружения в деревне Дольское через реку Рожня. Этот участок особенно важен, так как именно здесь проходят регулярные маршруты школьных автобусов и общественного транспорта.

Кроме того, глава минтранса обратил внимание на жалобы жителей деревни Большие Луга. После сильных дождей дорога там часто размывалась, создавая проблемы для проезда. По его поручению подрядчик уже провел там необходимые восстановительные работы.

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