В Калуге закрыли понтонный мост через Оку

В Калуге приостановили работу пешеходного понтонного моста через реку Оку. В городской администрации 16 июля пояснили, что это необходимая мера безопасности, вызванная резким повышением уровня воды.

За последнее время река поднялась на 120 сантиметров, причем только за одни сутки вода прибыла на 32 сантиметра. Сейчас отметка находится на уровне минус 60 сантиметров от гидропоста, тогда как конструкция моста рассчитана на безопасную эксплуатацию только при минус 140 сантиметрах.

Переправа снова откроется для пешеходов сразу после того, как уровень воды в реке спадет до безопасных значений.