На 1-м переулке Пестеля окончательно разваливается дорога
Об этом в среду, 15 июля рассказала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, дорога в районе дома №50 окончательно развалилась.
— Яма уже с человеческий рост, - пишет женщина. - Недалеко до трагедии, и никому нет дела.
— До конца недели специалисты выйдут на место для установления владельцев сети, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.
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