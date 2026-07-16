На 1-м переулке Пестеля окончательно разваливается дорога

Об этом в среду, 15 июля рассказала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, дорога в районе дома №50 окончательно развалилась.

— Яма уже с человеческий рост, - пишет женщина. - Недалеко до трагедии, и никому нет дела.

— До конца недели специалисты выйдут на место для установления владельцев сети, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.