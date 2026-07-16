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Авто и транспорт

Автобусные остановки в деревне Михеево утопают в мусоре

Евгения Родионова
16.07, 11:11
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В четверг, 15 июля, калужанка рассказала о проблеме со свалками возле остановок в деревне Михеево Малоярославецкого района в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

— К кому обращаться по поводу свалок возле остановок? - поинтересовалась местная жительница. - Это тихий ужас, машины ездят и сваливают свой мусор к нам на остановки, и никто не убирает. Кто этим должен заниматься?

— Завтра до конца дня уберут мусор на остановках, - прокомментировали ситуацию в министерстве транспорта Калужской области.

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