Автобусные остановки в деревне Михеево утопают в мусоре

В четверг, 15 июля, калужанка рассказала о проблеме со свалками возле остановок в деревне Михеево Малоярославецкого района в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

— К кому обращаться по поводу свалок возле остановок? - поинтересовалась местная жительница. - Это тихий ужас, машины ездят и сваливают свой мусор к нам на остановки, и никто не убирает. Кто этим должен заниматься?

— Завтра до конца дня уберут мусор на остановках, - прокомментировали ситуацию в министерстве транспорта Калужской области.