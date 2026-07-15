В Калужской области дефицит топлива не привел к отмене автобусов
Автобусы по межмуниципальным маршрутам продолжают работать по расписанию.
- Несмотря на возникшие трудности с заправкой транспортных средств, перевозчики смогли выстроить работу так, что маршруты общественного транспорта продолжают работать без задержек и корректировок, - заявил 15 июля министр транспорта Александр Шпиренко. - Все рейсы выполняются строго по расписанию.
По его словам, министерство продолжает следить за ситуацией.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь