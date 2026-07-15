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Авто и транспорт

В Калужской области дефицит топлива не привел к отмене автобусов

Дмитрий Ивьев
15.07, 11:13
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Автобусы по межмуниципальным маршрутам продолжают работать по расписанию.

- Несмотря на возникшие трудности с заправкой транспортных средств, перевозчики смогли выстроить работу так, что маршруты общественного транспорта продолжают работать без задержек и корректировок, - заявил 15 июля министр транспорта Александр Шпиренко. - Все рейсы выполняются строго по расписанию.

По его словам, министерство продолжает следить за ситуацией.

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