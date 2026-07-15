Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Улицу Чичерина в Калуге ждут два месяца перекрытий
Новость дня Авто и транспорт

Улицу Чичерина в Калуге ждут два месяца перекрытий

Дмитрий Ивьев
15.07, 14:59
1 491
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На этой неделе там начнётся ремонт дороги.

Администрация города сообщила, какие участки будут закрыты в ближайшие два месяца:

  • С 16 июля до 31 июля - от Пухова до входа на воинское мемориальное кладбище (четная сторона),
  • С 31 июля до 13 августа, 16 июля, 22 июля, 7 сентября - от входа на мемориальное кладбище до Пухова (нечетная сторона),
  • С 13 до 18 августа - от пер. Чичерина до ул. Социалистической (нечетная сторона),
  • С 18 до 20 августа - от ул. Социалистической до ул. Комсомольская Роща (нечетная сторона),
  • С 20 до 22 августа - от ул. Комсомольская Роща до Социалистической(четная сторона),
  • С 22 до 28 августа - от Социалистической до пер. Чичерина (четная сторона),
  • С 22 июля до 23 июля, с 7 сентября до 8 сентября - от Пухова до пер. Чичерина (нечетная сторона).
  • 16 июля, 23 июля, 8 сентября - от пер. Чичерина до Социалистической (нечетная сторона).
  • 16 июля, 24 июля, 9 сентября - от Социалистической до ул. Комсомольская Роща (нечетная сторона),
  • 16 июля, 24 июля, 9 сентября - от ул. Комсомольская Роща до Социалистической (четная сторона),
  • 16 июля, с 25 июля до 26 июля, с 10 сентября до 11 сентября - от пер. Чичерина до Пухова (четная сторона),
  • 16 июля, 26 июля, 11 сентября - от Пухова до входа на кладбище (четная сторона).

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
8 оценили
0%
0%
0%
0%
25%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdGdGJubGxZUDVrQU0yUzFLNVlpMlE9PSIsInZhbHVlIjoiTXIvWDdIcU1heHZ0NDhORW5ibnc0M1VwNDdSeWhmYjZTVWlnYXNjRGxlbGpvc0dBQStPV0F6cktBV0RJaUhQOXM3Qm5CUFB6ZWtkTjR1OXc1VS9jVUZLSlZqV2NDclcvRkVRZnFZb0FGOVhKblh5Z1ZBNHBYZW5Xa3FaaEN3cGU2MW4vVWM2OEl1REwvVCswcnh4WEdoeDJucWdFK0lFUFFINmVqTHQ2NUtEcjNicll1Vk4xSFJNa05kNVpyWCttQW1nMnphd0xlQ0NPOUNVS0UvOWRuSWlLRFl1eHBKamszSGxZOUhsZnI0aXZ3d1hMdy95QUFmR010MWZuUWMyZlJtSk5Ob2NYc1lRV0t0LzZMeU9HZ0ZSOUt0WkY3NFk0R01XVWpoWlVZR0tlWVBpaGFhbDZxWmVsaUZ4b1Nqa3F0UzkvcUlrZ3hRV2t5WlJvTm5OTFJOL2tIV0h1YTUyb2IwZUVURE5kdmFLdXhOUWd4T0tIN2V4ZE8wWlRqd1V5eFVoTysydjR5UE1KQVJBUGl6NFowc21qbWpyMmNkNHA5cDhiYmk3RTEydWlvQlU4Znlxb21vZFpONzBqT2RpWiIsIm1hYyI6IjU0YmJkMTNkMGUwNDczNzc5MjVkM2FiN2Q2NWYxZmY4OThhODYyY2FiZDA3NzFmNzQyZGFlNWI0Yjk3MGQwOGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlErT0ZWZ0o2eGNhVUJpVnNOaHhVZGc9PSIsInZhbHVlIjoiY285NDZEWVRRU3NhcFVWbDBIMjBtNC92YUx3ZlRhQkNpemVwRTltUnZ2b3NWNWYvcVBIak1XcjZFK0dCWU5BYU1IMU5ZKzJBMHNrckpGVHEvd0VjajJWN3dSZjVMMmZPY1NNME94c055bFRjVFFLNnlNYXN6eTI0SVRibDZLS3dVVkxWZWh3WDBjQ253cEZGLzQrQkQzc1RwdzBTaGk5cjRuajdyenppTFlWdkZnRDBmeXUzTU9HTk5oaVRRYk9wcHQ1ZXp5WGIrNW02UjAwN1RLUUk0Y3JFT2RzZkFHVHhiTWZFWjhLU0llZU90eUtKRVJaUUhmYUIySS9MNVpLcjFNT2hsbElKaGZOeEJZZmtSU3NMenZNaE9hU1lsR25ZblU1amJZalRHNmc3Skc2R2RMa3hBNVplMlNJRDQ2VEk1NWg2QTNManAxWDlnRmN5Umd2b1J2dm1wWlFYVzJmWXJGekV3dkdldGdZTXYwdVdwQzFYV2ZRa01TYkcxTnNCNkw4bHR4Ymd5R2ZCd3NJdGQvUTA3K3RMVmxxZUR6OFFwaGdTYmRkSFltOFlOcVdSeUlYcy9MWC84REljUXMwYUVYaWJIM3ZTQ0U4amFKMTdzMnFKM3g4K0lXMjFXbk0rRkp4OFNYcnordmdDWFRWcTN6SHJmQVpOQnpmWkx1VkhjZm1neDJpVkwvVGhsZE1Gd0NrTlhvTWJPQWU3M3RmMUJuS2dicmQ4dXpKN2dxOXdHNzF5Y1FpUG1lM3NpLzM1RlZiWWFxVG1mT0VwTlRvbmYyWWVab1dkZlNSNXNrM3R3RmhDK3hDZjcrdE0wM3E5T1l4V0Rici8vbTRJNlgrdCIsIm1hYyI6IjE2ZjJlOWNiZjM1NThkZGUyZTEyY2Y2ZmNjZmE2YTM4N2M4ZDc5MDhkMjAzYmQ4NmJiNjNmNjE3MzlhZTM3M2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+