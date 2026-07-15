Улицу Чичерина в Калуге ждут два месяца перекрытий
На этой неделе там начнётся ремонт дороги.
Администрация города сообщила, какие участки будут закрыты в ближайшие два месяца:
- С 16 июля до 31 июля - от Пухова до входа на воинское мемориальное кладбище (четная сторона),
- С 31 июля до 13 августа, 16 июля, 22 июля, 7 сентября - от входа на мемориальное кладбище до Пухова (нечетная сторона),
- С 13 до 18 августа - от пер. Чичерина до ул. Социалистической (нечетная сторона),
- С 18 до 20 августа - от ул. Социалистической до ул. Комсомольская Роща (нечетная сторона),
- С 20 до 22 августа - от ул. Комсомольская Роща до Социалистической(четная сторона),
- С 22 до 28 августа - от Социалистической до пер. Чичерина (четная сторона),
- С 22 июля до 23 июля, с 7 сентября до 8 сентября - от Пухова до пер. Чичерина (нечетная сторона).
- 16 июля, 23 июля, 8 сентября - от пер. Чичерина до Социалистической (нечетная сторона).
- 16 июля, 24 июля, 9 сентября - от Социалистической до ул. Комсомольская Роща (нечетная сторона),
- 16 июля, 24 июля, 9 сентября - от ул. Комсомольская Роща до Социалистической (четная сторона),
- 16 июля, с 25 июля до 26 июля, с 10 сентября до 11 сентября - от пер. Чичерина до Пухова (четная сторона),
- 16 июля, 26 июля, 11 сентября - от Пухова до входа на кладбище (четная сторона).
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