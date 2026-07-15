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Авто и транспорт

Ремонт моста через Ракитню продолжается в Кировском округе

Дмитрий Ивьев
15.07, 14:14
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В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Кировском округе стартовал капремонт моста протяженностью 32 метра через реку Ракитня.

- Подрядчик завершает подготовку к ремонту — уже обустроены подходы к временной объездной дороге, которая возьмет на себя транспортный поток на время ремонта, установлены соответствующие дорожные знаки, - рассказали 15 июля в правительстве. - После завершения работ временная инфраструктура будет демонтирована.

Также завершается вырубка кустарников и мелколесья в полосе отвода, снят растительный грунт на подходах. В ближайшее время дорожники начнут разборку старого моста и устройство новых конструкций: свайного фундамента, ригелей, балок пролетного строения.

Все работы планируется завершить в октябре текущего года.

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