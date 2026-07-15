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В Калуге машины оперативных служб станут заправлять на АЗС без очереди

Дмитрий Ивьев
15.07, 11:24
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Соответствующее решение принято оперативным штабом Калужской области, сообщил 15 июля начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

Без очереди сотрудники АЗС должны обеспечить топливом машины экстренных и аварийных служб, оборудованные цветографической схемой и специальными сигналами.

Также таких водителей должны пропустить остальные автомобилисты.

- Нарушение данного решения оперативного штаба влечет за собой административную ответственность, - пояснил Орехов. - Штрафы предусмотрены как для владельцев заправочных станций, так и для лиц, препятствующих проезду спецтранспорта к колонкам. Размер штрафа — до 200 000 рублей.

Напомним, уже месяц в Калужской области наблюдаются перебои с поставкой бензина. На АЗС скапливаются огромные очереди.

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