В Калуге машины оперативных служб станут заправлять на АЗС без очереди
Соответствующее решение принято оперативным штабом Калужской области, сообщил 15 июля начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.
Без очереди сотрудники АЗС должны обеспечить топливом машины экстренных и аварийных служб, оборудованные цветографической схемой и специальными сигналами.
Также таких водителей должны пропустить остальные автомобилисты.
- Нарушение данного решения оперативного штаба влечет за собой административную ответственность, - пояснил Орехов. - Штрафы предусмотрены как для владельцев заправочных станций, так и для лиц, препятствующих проезду спецтранспорта к колонкам. Размер штрафа — до 200 000 рублей.
Напомним, уже месяц в Калужской области наблюдаются перебои с поставкой бензина. На АЗС скапливаются огромные очереди.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!