Рабочая «Газель» перекрывает движение на перекрёстке Телевизионной и Билибина

Во вторник, 14 июля, в нашу редакцию обратилась возмущённая жительница города. Она рассказала, что дорожные службы регулярно создают пробки в час пик из-за неправильной парковки служебного транспорта.

— На перекрёстке Телевизионной и Билибина во время работ постоянно стоит «Газель», - пишет женщина. - Машина припаркована в самом неудобном месте и полностью перекрывает движение. А куча рабочих топчется на одном метре дороги - создаётся только видимость бурной деятельности. Неужели нельзя решить данный вопрос по-человечески?

— Эта машина, обеспечивает безопасность сотрудников, проводящих работы, ограждая от машин, - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства. - Часто водители не обращают внимания на установленные фишки.