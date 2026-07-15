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Авто и транспорт

Рабочая «Газель» перекрывает движение на перекрёстке Телевизионной и Билибина

Евгения Родионова
15.07, 10:00
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Во вторник, 14 июля, в нашу редакцию обратилась возмущённая жительница города. Она рассказала, что дорожные службы регулярно создают пробки в час пик из-за неправильной парковки служебного транспорта.

— На перекрёстке Телевизионной и Билибина во время работ постоянно стоит «Газель», - пишет женщина. - Машина припаркована в самом неудобном месте и полностью перекрывает движение. А куча рабочих топчется на одном метре дороги - создаётся только видимость бурной деятельности. Неужели нельзя решить данный вопрос по-человечески?

— Эта машина, обеспечивает безопасность сотрудников, проводящих работы, ограждая от машин, - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства. - Часто водители не обращают внимания на установленные фишки.

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