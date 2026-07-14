Инновационные пешеходные переходы оборудуются в Калужской области по нацпроекту

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на калужских дорогах вводятся в эксплуатацию инновационные проекционные переходы второго поколения.

По информации регионального Минтранса, в текущем году на областных трассах заработают 11 проекционных пешеходных переходов второго поколения. В настоящее время пять объектов уже полностью функционируют, еще на пяти завершены монтажные работы и ведется подключение к электросетям, на одном переходе ведутся строительно-монтажные работы.

Масштабирование технологии стало возможным благодаря системной финансовой поддержке из регионального дорожного фонда. Ежегодно местным бюджетам выделяются субсидии на повышение безопасности на дорогах местного значения. В текущем году адресную помощь получат Дзержинский, Думиничский, Людиновский, Перемышльский, Сухиничский, Тарусский и Ферзиковский округа.

Места для установки инновационной разметки выбираются на основе аналитики: учитывается статистика аварийности, интенсивность транспортного потока и наличие зон с ограниченной видимостью. Приоритет отдается нерегулируемым переходам вблизи школ, детских садов и других образовательных учреждений, поликлиник, остановок общественного транспорта, а также на участках трасс без искусственного освещения.