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Авто и транспорт

Какие улицы перекроют в Калуге на День города

Дмитрий Ивьев
13.07, 17:13
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Свой 655-й день рождения город будет праздновать 29 августа.

Вечером 28 августа из-за велопробега, участники которого вновь стартуют на Старом Торге, будут перекрыты несколько улиц в центре города:

  • с 22:30 до 23:30 — площадь Старый Торг и улица Ленина (от площади Старый Торг до улицы Кирова);
  • с 22:40 до 23:30 — улица Кирова (от улицы Ленина до площади Победы) и площадь Победы;
  • с 22:50 до 23:40 — улица Кирова (от площади Победы до площади Мира) площадь Мира и улица Гагарина (от сквера Мира до улицы Академика Королева);
  • с 23:00 до 23:40 — улица Академика Королева (от улицы Гагарина до улицы Пушкина);
  • с 23:00 до 23:50 — улица Пушкина (от улицы Академика Королева до улицы Баженова), и улица Баженова (от улицы Пушкина до площади Старый Торг).

29 августа с 8:00 до 23:00 закроют Театральную площадь.

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