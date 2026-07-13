Какие улицы перекроют в Калуге на День города
Свой 655-й день рождения город будет праздновать 29 августа.
Вечером 28 августа из-за велопробега, участники которого вновь стартуют на Старом Торге, будут перекрыты несколько улиц в центре города:
- с 22:30 до 23:30 — площадь Старый Торг и улица Ленина (от площади Старый Торг до улицы Кирова);
- с 22:40 до 23:30 — улица Кирова (от улицы Ленина до площади Победы) и площадь Победы;
- с 22:50 до 23:40 — улица Кирова (от площади Победы до площади Мира) площадь Мира и улица Гагарина (от сквера Мира до улицы Академика Королева);
- с 23:00 до 23:40 — улица Академика Королева (от улицы Гагарина до улицы Пушкина);
- с 23:00 до 23:50 — улица Пушкина (от улицы Академика Королева до улицы Баженова), и улица Баженова (от улицы Пушкина до площади Старый Торг).
29 августа с 8:00 до 23:00 закроют Театральную площадь.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь