В Боровске продолжается ремонт четырех улиц
Общая протяженность ремонтируемых участков составляет около 2,4 километра, рассказал глава администрации Боровского округа Николай Калиничев.
Асфальтобетонное покрытие специалисты укладывают на улицах Чернышевского, Фурманова, Бебеля и на участке от Бебеля до Гагарина.
По словам Калиничева, главная цель этих работ - повышение безопасности дорожного движения для всех его участников.
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