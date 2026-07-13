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Авто и транспорт

В Боровске продолжается ремонт четырех улиц

Дмитрий Ивьев
13.07, 12:49
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Общая протяженность ремонтируемых участков составляет около 2,4 километра, рассказал глава администрации Боровского округа Николай Калиничев.

Асфальтобетонное покрытие специалисты укладывают на улицах Чернышевского, Фурманова, Бебеля и на участке от Бебеля до Гагарина.

По словам Калиничева, главная цель этих работ - повышение безопасности дорожного движения для всех его участников.

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