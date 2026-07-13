Дороги ремонтируют в Жуковском и Малоярославецком районах
О рабочей поездке в понедельник, 13 июля, рассказал министр транспорта региона Александр Шпиренко.
На одном из участков в Жуковском районе уже уложен выравнивающий слой покрытия.
- Также подрядчик ликвидировал места пучинообразований и заменил водопропускные трубы, - пояснил Шпиренко. - Ремонт планируем завершить в этом году.
В Малоярославецком районе он поручил привести в порядок барьерное ограждение.
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