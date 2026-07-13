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Авто и транспорт

Дороги ремонтируют в Жуковском и Малоярославецком районах

Дмитрий Ивьев
13.07, 11:43
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О рабочей поездке в понедельник, 13 июля, рассказал министр транспорта региона Александр Шпиренко.

На одном из участков в Жуковском районе уже уложен выравнивающий слой покрытия.

- Также подрядчик ликвидировал места пучинообразований и заменил водопропускные трубы, - пояснил Шпиренко. - Ремонт планируем завершить в этом году.

В Малоярославецком районе он поручил привести в порядок барьерное ограждение.

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