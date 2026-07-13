Дороги ремонтируют в Жуковском и Малоярославецком районах

О рабочей поездке в понедельник, 13 июля, рассказал министр транспорта региона Александр Шпиренко.

На одном из участков в Жуковском районе уже уложен выравнивающий слой покрытия.

- Также подрядчик ликвидировал места пучинообразований и заменил водопропускные трубы, - пояснил Шпиренко. - Ремонт планируем завершить в этом году.

В Малоярославецком районе он поручил привести в порядок барьерное ограждение.