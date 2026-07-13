В двух деревнях Думиничского района обновили уличное освещение

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершилась модернизация дорожного освещения в деревнях Александровка и Палики.

В Александровке установили 36 новых опор с 32 светодиодными лампами, а в Паликах — 38 опор с 36 светильниками. Главная особенность новой системы — интеллектуальное управление. Свет автоматически регулирует свою яркость в зависимости от времени суток и погодных условий, сообщили в правительстве.

Кроме того, диспетчеры могут контролировать работу сети дистанционно.

До конца года аналогичное освещение появится еще в 15 округах Калужской области.