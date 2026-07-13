Борщевик захватывает дорогу в Калужской области

В понедельник, 13 июля, жительница Калужской области рассказала о проблеме с борщевиком.

По её словам, на территории автомобильной дороги Москва-Киев-Елип возле дома №6 на улице 7-й километр разрастается борщевик.

— Прошу оказать влияние на Министерство транспорта Калужской области, - пишет женщина. - Они не принимают меры по борьбе с борщевиком, который распространяется с катастрофической скоростью. На моё обращение не реагируют, присылают бюрократические отписки.

— На областных дорогах до середины июля проведём покос борщевика, - прокомментировали ситуацию в министерстве транспорта Калужской области.