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Авто и транспорт

Борщевик захватывает дорогу в Калужской области

Евгения Родионова
13.07, 12:00
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В понедельник, 13 июля, жительница Калужской области рассказала о проблеме с борщевиком.

По её словам, на территории автомобильной дороги Москва-Киев-Елип возле дома №6 на улице 7-й километр разрастается борщевик.

— Прошу оказать влияние на Министерство транспорта Калужской области, - пишет женщина. - Они не принимают меры по борьбе с борщевиком, который распространяется с катастрофической скоростью. На моё обращение не реагируют, присылают бюрократические отписки.

— На областных дорогах до середины июля проведём покос борщевика, - прокомментировали ситуацию в министерстве транспорта Калужской области.

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