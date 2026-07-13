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Золотой бензин: кто задирал цены на топливо в Калужской области

Дмитрий Ивьев
13.07, 11:28
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Об обоснованности ценовой политики АЗС в регионе, мерах по недопущению роста цен на бензин и санкциях в отношении любителей поживиться на проблеме поговорим с руководителем регионального Управления федеральной антимонопольной службы Дмитрием Каретиным.

Прямой эфир начнётся в понедельник, 13 июля, в 12:00 на нашей странице в ВК.

Присоединяйтесь к разговору по ссылке, вопросы задавайте в комментариях.

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