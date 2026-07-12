До 10-30 минут сократилось ожидание заправки на калужских АЗС

В Калужской области снижается ажиотажный спрос и стабилизируется ситуация на автозаправочных станциях. Добиться такого результата помогло увеличение поставок топлива в регион на четверть

Кроме того, ускорить процесс заправки, помогают ограничения в размере 20-30 литров на человека.

Параллельно, по поручению Губернатора Калужской области Владислава Шапши, совместно с нефтяными компаниями ведется работа по последовательному наращиванию поставок топлива в регион.

А сами автозаправки регулярно посещают специалисты профильных ведомств, которые сверяют данные о наличии топлива с порталом и проверяют исправность оборудования.