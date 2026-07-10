В Калуге пьяный водитель «Пежо» устроил ДТП
Прокуратура Калуги передала в суд уголовное дело против 37-летнего местного жителя, который снова сел за руль в нетрезвом виде. Мужчина уже был ранее наказан за аналогичное нарушение, но это его не остановило.
Инцидент произошел в апреле этого года на Грабцевском шоссе. Пьяный водитель управлял своим Peugeot 206 и попал в ДТП.
За повторную езду в состоянии опьянения калужанину грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, если его признают виновным, он лишится водительских прав на срок до трех лет.
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