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Авто и транспорт

В Калуге пьяный водитель «Пежо» устроил ДТП

Дмитрий Ивьев
10.07, 13:18
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Прокуратура Калуги передала в суд уголовное дело против 37-летнего местного жителя, который снова сел за руль в нетрезвом виде. Мужчина уже был ранее наказан за аналогичное нарушение, но это его не остановило.

Инцидент произошел в апреле этого года на Грабцевском шоссе. Пьяный водитель управлял своим Peugeot 206 и попал в ДТП.

За повторную езду в состоянии опьянения калужанину грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, если его признают виновным, он лишится водительских прав на срок до трех лет.

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