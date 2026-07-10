В Дзержинском районе появились новые проекционные пешеходные переходы

Работы проведены в нескольких населённых пунктах, сообщил 10 июля глава района Егор Вирков.

В Кондрово - на улице Набережной в районе моста Некрасова, на улице Кооперативной у автовокзала, на улице Ленина у школы № 2 и на проспекте Труда.

В Жилетово - в районе дома № 9, а также рядом с детским садом.

В Товарково - на улице Строителей у школы, в микрорайоне Первомайском рядом с детским садом «Умка» и на улице Ленина в районе Дворца спорта.

В селе Льва Толстого - на улице Полевой.