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Авто и транспорт

В Дзержинском районе появились новые проекционные пешеходные переходы

Дмитрий Ивьев
10.07, 15:57
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Работы проведены в нескольких населённых пунктах, сообщил 10 июля глава района Егор Вирков.

В Кондрово - на улице Набережной в районе моста Некрасова, на улице Кооперативной у автовокзала, на улице Ленина у школы № 2 и на проспекте Труда.

В Жилетово - в районе дома № 9, а также рядом с детским садом.

В Товарково - на улице Строителей у школы, в микрорайоне Первомайском рядом с детским садом «Умка» и на улице Ленина в районе Дворца спорта.

В селе Льва Толстого - на улице Полевой.

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