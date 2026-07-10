В четырех населенных пунктах Калужской области включили новое уличное освещение

К середине июля в регионе завершили монтаж и подключение фонарей еще на четырех объектах. Как сообщил в пятницу глава минтранса Александр Шпиренко, свет появился в селах Обухово и Закрутое, а также в деревне Дуброво и поселке Полотняный Завод.

Работы не останавливаются и выходят на финишную прямую во многих других местах. Сейчас подрядчики заканчивают установку освещения в городе Кондрово, селе Совхоз «Чкаловский» и деревне Шеняно-Слобода в Дзержинском округе. Также почти готовы объекты в Малоярославецком районе (деревни Чулково, Малахово, Савиново и Рябцево), в Болве Спас-Деменского округа, в деревнях Кресты и Ям Тарусского округа, а также в Беляево Юхновского района и Александровке Думиничского округа.

Всего в этом году планируется оборудовать фонарями 28 километров дорог в 23 населенных пунктах. После завершения всех работ общая протяженность освещенных региональных трасс в области достигнет 395 километров.