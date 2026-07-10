В Жуковском округе ремонтируют дорогу от Караулово до Тиньково

Дорожники продолжают обновлять трассу между деревнями Караулово и Тиньково. Работы ведутся на участке от Колышево в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На одном из этапов строители уже уложили выравнивающий слой асфальта и теперь приступают к укреплению обочин щебнем. Особое внимание уделили дренажной системе: специалисты ликвидировали просадки грунта и заменили пять старых водопропускных труб на современные металлические гофрированные конструкции. Это должно решить проблему застоя воды, которая раньше разрушала основание дороги. В планах также заменить последнюю, шестую трубу на одном из съездов.

На оставшейся части трассы применяют технологию холодной регенерации. Этот метод позволяет перерабатывать старое асфальтовое покрытие прямо на месте, добавляя новые компоненты.

После завершения основных работ дорожники нанесут новую разметку из термопластика и установят свежие дорожные знаки. Ремонт двух с половиной километров дороги проводится по многочисленным просьбам местных жителей. Полностью привести трассу в порядок планируют к концу сентября этого года.