На улице Прончищева в Калуге водители поедут по щебенке

Власти обещают вскоре открыть участок, по которому нет движения с весны.

Проверил, как продвигается капитальный ремонт участка на улице Прончищева.

- В ближайшее время движение для автомобилистов будет открыто, пока в щебёночном исполнении, - заявил 10 июля глава города Дмитрий Денисов. - После завершения основных работ подрядчик восстановит тротуарную плитку и приведёт инженерные коммуникации в проектное положение.

По его словам, сейчас дорожники завершают восстановление аварийного участка.

Ранее там разрушились водопропускные трубы. Железобетонная конструкция не выдержала вибрационных нагрузок и размыва грунта.

В ближайшее время насыпь укрепят бетонными откосами.