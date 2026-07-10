На улице Прончищева в Калуге водители поедут по щебенке
Власти обещают вскоре открыть участок, по которому нет движения с весны.
Проверил, как продвигается капитальный ремонт участка на улице Прончищева.
- В ближайшее время движение для автомобилистов будет открыто, пока в щебёночном исполнении, - заявил 10 июля глава города Дмитрий Денисов. - После завершения основных работ подрядчик восстановит тротуарную плитку и приведёт инженерные коммуникации в проектное положение.
По его словам, сейчас дорожники завершают восстановление аварийного участка.
Ранее там разрушились водопропускные трубы. Железобетонная конструкция не выдержала вибрационных нагрузок и размыва грунта.
В ближайшее время насыпь укрепят бетонными откосами.
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