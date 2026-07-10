Бензин в Калужской области: что творится на заправках 10 июля

Автомобильное топливо в регионе уже третью неделю остаётся в дефиците.

Власти заявляют, что увеличили поставки на четверть, но купить бензин как раньше всё равно не получается.

По сообщению наших читателей, утром в пятницу, 10 июля, на АЗС, куда бензин подвезли, в очереди приходится стоять по 20-30 минут. В одни руки продают не больше 30 литров.

Судя по онлайн-карте, созданной правительством области для мониторинга ситуации, весь ассортимент топлива представлен в Калуге лишь на двух заправках - во Мстихино и Сосновом Бору на трассе М3 «Украина».

На остальных АЗС либо ничего нет, либо продают отдельные виды бензина или дизель.

Накануне вечером калужане сообщали, что очередь к заправке на Грабцевском шоссе растянулась до площади Маяковского – почти на 500 метров.

А как вы заправляетесь в последние недели? Расскажите в комментариях!