В Калуге мужчина повредил колесо машины, проехав по улице Бутомы
В четверг, 9 июля, мужчина разместил жалобу на странице губернатора.
- Результат поездки по улице Бутомы в Калуге в дождь, за 100 метров я попал аж в 4 глубочайших ямы, - негодует автомобилист. - Возможен ли ремонт диска колеса за счет городской управы Калуги? Когда заделают ямы? Это что за дороги вообще такие?
В городской администрации ответили лишь, что ямочный ремонт улицы планируется провести в этом году.
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