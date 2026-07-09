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В Калуге мужчина повредил колесо машины, проехав по улице Бутомы

Дмитрий Ивьев
09.07, 16:32
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В четверг, 9 июля, мужчина разместил жалобу на странице губернатора.

- Результат поездки по улице Бутомы в Калуге в дождь, за 100 метров я попал аж в 4 глубочайших ямы, - негодует автомобилист. - Возможен ли ремонт диска колеса за счет городской управы Калуги? Когда заделают ямы? Это что за дороги вообще такие?

В городской администрации ответили лишь, что ямочный ремонт улицы планируется провести в этом году.

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