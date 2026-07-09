Поставки топлива в Калужскую область увеличены на четверть
За последнюю неделю объёмы поставок бензина в Калужскую область увеличены на 25%, сообщили в четверг, 9 июля, в правительстве региона.
- Дополнительные объёмы уже поступают в область, - говорится в официальном комментарии. - Взаимодействие с поставщиками продолжается. Напомним, что недавно были заключены контракты на обеспечение топливом социальных учреждений.
Напомним, проблемы с топливом на АЗС сохраняются в Калужской области уже третью неделю. Водители вынуждены стоять в очередях. На части заправок бензина нет вовсе.
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