Поставки топлива в Калужскую область увеличены на четверть

За последнюю неделю объёмы поставок бензина в Калужскую область увеличены на 25%, сообщили в четверг, 9 июля, в правительстве региона.

- Дополнительные объёмы уже поступают в область, - говорится в официальном комментарии. - Взаимодействие с поставщиками продолжается. Напомним, что недавно были заключены контракты на обеспечение топливом социальных учреждений.

Напомним, проблемы с топливом на АЗС сохраняются в Калужской области уже третью неделю. Водители вынуждены стоять в очередях. На части заправок бензина нет вовсе.