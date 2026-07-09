Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Поставки топлива в Калужскую область увеличены на четверть
Авто и транспорт

Поставки топлива в Калужскую область увеличены на четверть

Дмитрий Ивьев
09.07, 14:54
1 477
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

За последнюю неделю объёмы поставок бензина в Калужскую область увеличены на 25%, сообщили в четверг, 9 июля, в правительстве региона.

- Дополнительные объёмы уже поступают в область, - говорится в официальном комментарии. - Взаимодействие с поставщиками продолжается. Напомним, что недавно были заключены контракты на обеспечение топливом социальных учреждений.

Напомним, проблемы с топливом на АЗС сохраняются в Калужской области уже третью неделю. Водители вынуждены стоять в очередях. На части заправок бензина нет вовсе.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бензин
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
33%
50%
0%
17%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxEZG1sbHhZK2FXS1hrQ09sdS9GRXc9PSIsInZhbHVlIjoiNFZqa1dCK05hVjBMNm5CMFpENzNwUStYbzE1dzJZbnJYUncyVGU2QnoxU2dFZFRMaEthSXhRa1ZiVCtwYmQvanBTSGFONi8wZ2Z5L3RkYjVPWit1VVd5RkE1L3RBeWI1WG1zbWZQamhFQjRFaC9oajFLQXVrZ2hkMG1ZbjBlK1lnUWY5bXZuMDdpWThpdktLUSt0U08vU2pWUDNHc3N3OFYxS2NmUVptM293eGZNNlo0TVN1VDRvY0cvTWlUcDZBWFdwbDh1QmluK1BqVzRoRktZN0dMeW83UVE2QTl1TEZ2Ly9zcUlJaTI4R0hHNE0yY25mQlVJUzJiWWdLdTY4VFpRazlMQkNwSlAwN2pHVVFhZnFWYjJSSnBLSnRUMGtuMTcvMjFVKzRlWVZHOS9oaHdsdFRhc0huMWlEOWxjVzUweUxjWDM2RGIzZ2JBZmtEOVlqNXcreERlck1FeHczZ3ZiY0gvMEdydTBPS0hWOUE2amVodjNYZmJkbmp2VTcrZTI5SUJpU0ZJQ2NCQ29BZmNMQjRRKzZtRUxFNDhvTG5mKzBXQ1YrRjZaeGl1YytyWktZVGltVDlHMjVDbkFQTiIsIm1hYyI6IjY4MDZlY2U3NTYwYTE2NmZjMDI1NWU4MTUzZGFiMzA1MjJmNzQxYjI3Nzc1N2Y2OThhMjM2MDVmN2QyODI5YjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhwOWdjTTBKTjBhamJ2NGR2bC9GRVE9PSIsInZhbHVlIjoiL3VhNHU3Z292R2NaazN5RlQxY1R2RitKSkJ4TU5rb3d2WDQyQlhvbis0WG85VUxuMFFBWjRTNHFNc284VmZFUlQ3QXBodkFzdEJxbDhYc0d0RkRodVhBUzZnVXZib2xydjdCTUQ2NHZTMi8yWERKZklUY095dUZKdWVYc2xXTk1paDVtY3NrVGw3dDRDS0p5Y3RScGx1VVFEN0FieEtVVG1WM1ZiTVpHK1Vrd3A0MHB0R1Y2SjR1bEZ3cEt6dHhQWkNubWF1WGdvUmc0cm1icVhBOWdUOFVFMTNtUGpOUk9SZFhpTUNxZUx6YWNKcy9jUzhUcStZQ282WFd2aW9rbTBJOStPQndURU1QTTNSZGwvRXQ2UU1oRXVkT3VDMG4rRnFxbDF3dGt2QllBRlRtWDRxdUVKNVI0MGJ3MVJoaHRBWnkwOG83ZGVNN2NvQ1Y2UGRVUHdEazRGUWdRNUhHZ3FlRGJSSFowYVBWTE1YamZwd1JQNHF2T0FiNmF0V05nVTl4Vm0yUzBrYzVWdmpaUnpGdGM1RXpPZHpTSVplUXBud09Wc1lDbUZ2bGtrbERIaG9ncGdOSTlxNkN1dUphc0xORGloMnlwRENTcXZ5ejkwV3BaNHZZcmMvZVptVkF6WEM5SDZ4dnlTVFY1MnZrUXdreXQxVVhzTm56aDh5UUlJRXljSVBYMmU2aXRCS01uR0FuZ3NYVEh5ZVVkeEFrYXpGdGQxQ3BBRy95Q2lVZVlLUkI4VWRRZ2M1M2J6MllyclN1SkV6YW9zWXo5YStJTVNzS3FXUmdNb1JuWTE1YzJMMFkyRHFOWmh3N04rc043ZVRhU3lja3c3Myt2Z0NRVyIsIm1hYyI6IjQ3ZWMxMWMxYWY5OTVkMjZiNzMwNjRkOGVlOTI2YzM3MTgwMWFjODg5Y2RlMGIzYjc3ODlhOTk0MTE1ODJhZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+