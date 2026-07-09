В Барятинском районе начали капитальный ремонт моста через Неручь
Дорожники приступили к масштабному обновлению моста через реку Неручь возле деревни Асмолово. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили 9 июля в Минтрансе.
Сейчас специалисты готовят площадку: расчищают территорию от кустарников и мелколесья, а также разрабатывают схемы объезда для транспорта на время ремонта.
Демонтаж старых конструкций начнется в августе.
Полностью завершить реконструкцию планируют к сентябрю 2027 года.
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