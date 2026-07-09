Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Барятинском районе начали капитальный ремонт моста через Неручь
Авто и транспорт

В Барятинском районе начали капитальный ремонт моста через Неручь

Дмитрий Ивьев
09.07, 11:36
0 302
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Дорожники приступили к масштабному обновлению моста через реку Неручь возле деревни Асмолово. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили 9 июля в Минтрансе.

Сейчас специалисты готовят площадку: расчищают территорию от кустарников и мелколесья, а также разрабатывают схемы объезда для транспорта на время ремонта.

Демонтаж старых конструкций начнется в августе.

Полностью завершить реконструкцию планируют к сентябрю 2027 года.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNGdHU4dWJRdjJrTEFGTGlZUDZRVEE9PSIsInZhbHVlIjoiWHhyM3NhR2RiYVd3dmx4a2pJajlvZGkyNDVLQW01WmtWdUl5OHdrRXRpVFpDK0lKSGFVVEd5dFRCcEpNYjR2eDN1THZ0Z09sb1d6RDJvQ3YwRW8xanVLLzg2L2tCdmhIOFpOWHdVdVU3SWRkUU9PbThneGVyN0lQdzBMWmFlNGxtZlhvbXlvc3JIaXAvQ09JS0R6OTZTMDFhdGl3eTAzVEdsWEVsWVV0eE9wZnMzQ2JNK29Xc0c1YlQyeUs1QlZibkdWbkhOSXNjK1BQeGpxL0FRTkJreHdNM2lTU2J1OEFVWFNXYnRxdHdtZUtNUld6SS9iRzdTbnA0MTNQQnpFVDFaUEFXN3ZSNTlQMkJzYW1mYXpobEp6NkV3OUx2a1kxZXNBTEFHNFphRTkvMFhJZG5NWTIvdURxWTNranR0RzRRVDZpQWYyS0p2WVJSR0tESVNsV3JsZGhoVUgxRnFRdUR1ZHRpWHh6VDBnSnk2OWxpNEpoK0d5UUxzZVhVVUlsK05IajEydlBQNVg5SUVjK1NrWDlmTUpORDN0bDF2bjk2OUxoMW5ObDQ4ZnhzTlJsdDVhT3I4S1pnYmc1eUVUaiIsIm1hYyI6IjVmOTIyOGMzNzhiZmZmMDU4ZGUyMzk2NjBhZjUxN2QyOTQzOWExZWE0NmM2ZDZiYzU5N2VlNTMyNmU5YTc3YzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkU5VVRxWGFQUC84dm9WUGVGNWRxTGc9PSIsInZhbHVlIjoiV2g5T1dDMHprSFJzVlJqbmJ1Z2puK1k0TWhTOG1uVXRhcmhmK0d4Unl3WDFLUWZjMUlQcnhWcEVBVzRVNE5yVnNNSEFQUlBCay9YNE44SlVlK1VNOHBIbWdDaC9FcWNaRExvc2Y2Myt2THJwYUx4UVhRL2Y5cFlwdXVkcmdGeVkxNHJPdXZydE80ei9GbUxZaVhrVGdyZHBQek51d1Y0eVBGcXVaS0RVL05ZMnRvRkhRaU9NQ1d4ekhzbjljNVEraHlhUk5reS9HRytJZkc3cWN6aDlSbHlGS3I1cUVVUFBaOXArMWQ1Nk51REhOa1FwakIzTkpGbG1EWGlVdTFEa2hkdGIyK1JjWjEvWWtpdy9xVnA4cjI1Skp5algyQkc2L0VZNlE4MlZtL0F4OGVIR1FPOW1xTGtleGo2dytMMEJUeDhlRUVlOTVGR3NUMVVRV1l4amt3RXA3bHNrS0lJWFV0dlFTTEJRNnc5ZWNDdUl0OTY3RG16M1N0dTlKQXVRdjhKQTlSZFFhOUJNcFRRcXlIUTY1RkZSb3VFd045WDhQa1ZhL3BXNUF4OFBRVExOVE8yUUVSZFdNZVRHbFZzdjhLSDNiaHR6WkxZM1ZWQW5RcGlpS1daNXVSV0xGR1dmSlRLa012MzdKaTZmcHhYd2ZFVFA0KzNEMXZrbzFuN2pSUWtXa2Q5UmdoVWpUejVzbGdzeFRWR1FObnBPS1BKOWVBMkdvNS85WXdLaU8xQy9pNTR1Z0txRW1IOCtpa0FBN0pMT2g3RTE4QVN6dVBucXk1bEE0K3VycW5TL1R6NFBNMGJ6R0l5U205aW1lbXhmUHFnS01jZk1BWm1Hak1iNyIsIm1hYyI6IjFjMTczZTNhMDcxYmQ0Zjg5NjBmMDE1ZTE2NzViYTBlNjhkOGMwMGFlZjMwNTc4MDFkMTRiMmMxZWYwNWI4NmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+