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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге рассказали, когда начнётся ремонт улицы Воронина

Дмитрий Ивьев
09.07, 11:01
2 789
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Работы там стартуют не раньше середины августа, рассказали 9 июля в администрации города.

При этом ремонт продлится два с половиной месяца. Менять будут не только асфальт, но и тротуарную плитку. Появятся парковочные карманы.

Начать ремонт раньше не могут из-за работ водоканала. Подрядчик ждёт поступления пластиковой трубы, а потом ещё 30-40 дней будет вести работы.

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