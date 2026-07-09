В Калуге рассказали, когда начнётся ремонт улицы Воронина
Работы там стартуют не раньше середины августа, рассказали 9 июля в администрации города.
При этом ремонт продлится два с половиной месяца. Менять будут не только асфальт, но и тротуарную плитку. Появятся парковочные карманы.
Начать ремонт раньше не могут из-за работ водоканала. Подрядчик ждёт поступления пластиковой трубы, а потом ещё 30-40 дней будет вести работы.
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