В Калуге ямы мешают жителям Турынино

Местный житель рассказал о проблеме в районе Советского проезда.

- Так и не заасфальтировали ямы, при выезде на дорогу огромные лужи и ямы остались, просто подсыпали щебень, - отметил калужанин.

Ситуацию прокомментировали в администрации Калуги:

- В течение летнего периода разровняем щебень, подсыплем крошкой и уплотним съезд. Асфальтирование съезда, к сожалению, пока не планируется, однако если появится такая возможность, то сделаем в текущем году.