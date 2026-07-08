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Авто и транспорт

В Калуге ямы мешают жителям Турынино

Дмитрий Ивьев
08.07, 14:52
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Местный житель рассказал о проблеме в районе Советского проезда.

- Так и не заасфальтировали ямы, при выезде на дорогу огромные лужи и ямы остались, просто подсыпали щебень, - отметил калужанин.

Ситуацию прокомментировали в администрации Калуги:

- В течение летнего периода разровняем щебень, подсыплем крошкой и уплотним съезд. Асфальтирование съезда, к сожалению, пока не планируется, однако если появится такая возможность, то сделаем в текущем году.

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