В Калуге ямы мешают жителям Турынино
Местный житель рассказал о проблеме в районе Советского проезда.
- Так и не заасфальтировали ямы, при выезде на дорогу огромные лужи и ямы остались, просто подсыпали щебень, - отметил калужанин.
Ситуацию прокомментировали в администрации Калуги:
- В течение летнего периода разровняем щебень, подсыплем крошкой и уплотним съезд. Асфальтирование съезда, к сожалению, пока не планируется, однако если появится такая возможность, то сделаем в текущем году.
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