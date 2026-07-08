Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области идет реконструкция двух мостов
Авто и транспорт

В Калужской области идет реконструкция двух мостов

Дмитрий Ивьев
08.07, 12:06
0 1560
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На мостах через реку Локню в деревнях Афанасово и Гончаровка продолжаются работы, сообщил в среду, 8 июля, министр транспорта региона Александр Шпиренко.

- Сейчас в деревне Афанасово идет демонтаж временной объездной дороги, а в деревне Гончаровка выполняется устройство подходов к мосту и прокладка ливневой канализации, - пояснил он.

Реконструкцию мостов завершат до конца этого года.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNvdTNHZExWNXFBK2JEVE5uNnE3VHc9PSIsInZhbHVlIjoiMXp0a3J3ai9Qak9lR1daNWFxZmpwRXpQeEZIN0R3SzA5MERQUmVKUkZodk0zZFFkaUx3ODRzTzhXdFc4SW5GR3RUYWd5bFJIeDJXWTZJdzZlc1RXZ3M4dFY5Y1RRd1R1YnhDOVZkSm9tbjErVW5GdW1FS2YycUZLV0psZ1BLcC9TY2lJTHVDN3JkUjJMMW9LVWFXdUlGMFNxdFpOQU5ic1JkbHZJcXB6ZFNJYk02SWVLSFVxbjZtRVdvS2tBVXF2cjU2Z1FEaks4MlBjelNEY1gxanpMS3h3NlUvbVcrZjRNMGhnWm14b2ZRdmxmV3pGTUpzeHNvOFhOakRQSU1GaWJrT3JtUExCQnplazlSRHpMRkF6dm83Slp4b0x4cUxKMHNEeW82YkJEN3ByZHNLMVJrOWhkOXErSzVkbjVNS2s2UDdrWTRPd251WDkzVUtpbjN1cHZFcUx1bGhNc3NFSW1IODdUMWxQRVROeVlaTE8yMWozZnZLN1dydFY2N2czUWFOR0NuQzZnUnpITlA4bWZPSi9XMmR0RVRrWGV1dnZuNUsvVmhrOEx3UXVjYjlXVmtMQ2l0RVNTMzRyc1M2cyIsIm1hYyI6IjRmNDA5YmU2NWI2ZjliNWEwZWNlZjdlZmI5NDFlNTMyNzVjOTMwMzI1YzUyMzM4ZDE2ZGU4YWVkNjc5MWJkYWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllDYW5vZlBLTk9HbkVDNUxSeTJQd2c9PSIsInZhbHVlIjoiSStJWUQrSUNXekNWdzV4ZnBydEIzb2dsMmtuVmpqYVZBNEdnaUVQOWdEWVdaNThCMEFNa3ROMjI5L2ZvVlBRN0svc01jSXhKT2VnTDlLU0RTZlZtdWRhemsxN2RZSmpaS2w3ZVY3TVd3TGhaOHYyMUtMSms0RnBoZ0ZIUlNwOE0vdEtyUEsrZCtBdTFVZFljOVdMVGw2V3FpYVVTbjFBU0ZRaUNRY2xrblhlYjBCemVmVURXVUpQeEgxdHlhNTlIcXk4TWlOTDJnNThBaDNGVzIxZ2JJZ1FaRzhoU21meVUwcWlVU1hVUHA1eHFYZG9LTlpkT3N6UisvT0dBM2l1bGcva01qVnl6UjNIeVBiZDhyTkw4Rmhrc280WTcyOHZVYTk4VnlncnVIdWUvVmpxQi9xWHIyOHN2RDFTdmJ0RDFtUUZpR0pneTc2TDI4NWNZbWhTWmRvdWVFZjZxVGlZNDdkcDhJclJUWk5WeGo3YTRCOGl2azlnT1p4SkN5b3p4VEMxM012UldtcUtDQnVscWtJQUdlWE9BbitnWjlvOWd2UVVQWjhMeXpLVzVqdVFCcXE5RWI0TDR5V1FOMDRlSWNnWjRUOE56aEdabGw4L2puZlZQdkJIQUx6TUo4eUpCRk1pbzJheHIwVWIyRVY5QWhTQzE3TzNlM1Y3Ti9FZGhPVnBycE5KVnBWNjVsOTNDQm9kenBLZk5SNitObnAyYzMwcStjTjcwK1BJZGREMzhyMlhFTGJaNCszUTFMWVd6NFhVUzJsREtMVW1NTjVQdUtMNU9adTNubVNFWFBhQld0M3BiM2F3U2Yrb3ExUndaT2REZnF1ZjlMalNIdU1kUCIsIm1hYyI6IjhhMmFiNzk4ZDFiOGEwNmJiMzY2MjlmOWU2NjRlMjY0OGNhNTk0N2FhYTFhMTc4ZDEwZTcyODljMzdjYTQ1Y2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+