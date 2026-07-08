В Калужской области идет реконструкция двух мостов

На мостах через реку Локню в деревнях Афанасово и Гончаровка продолжаются работы, сообщил в среду, 8 июля, министр транспорта региона Александр Шпиренко.

- Сейчас в деревне Афанасово идет демонтаж временной объездной дороги, а в деревне Гончаровка выполняется устройство подходов к мосту и прокладка ливневой канализации, - пояснил он.

Реконструкцию мостов завершат до конца этого года.