В Калужской области идет реконструкция двух мостов
На мостах через реку Локню в деревнях Афанасово и Гончаровка продолжаются работы, сообщил в среду, 8 июля, министр транспорта региона Александр Шпиренко.
- Сейчас в деревне Афанасово идет демонтаж временной объездной дороги, а в деревне Гончаровка выполняется устройство подходов к мосту и прокладка ливневой канализации, - пояснил он.
Реконструкцию мостов завершат до конца этого года.
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