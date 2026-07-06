В Калужской области бензин подорожал до 125 рублей за литр

Такую цену за АИ-92 заметили на заправке «Газпромнефть» в Обнинске.

Фото опубликовала местная жительница на странице губернатора.

- Это вообще нормально? – задается вопросом женщина.

Ситуацию прокомментировали в министерстве конкурентной политики Калужской области:

- К сожалению, на некоторых заправках «Газпромнефть» наблюдаются перебои в поставках. Надеемся, что руководство этих компании сможет найти решение и выстроит новые логистические цепочки. Цены на нефтепродукты предприниматели устанавливают самостоятельно, исходя из соотношения спроса и предложения. В последнее время наблюдается рост оптовых цен на нефтепродукты, а это влечет за собой повышение розничных цен. Сигналы о значительном повышении цен взяло на контроль региональное ФАС.