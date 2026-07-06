В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина

Традиционное сельскохозяйственное мероприятие пройдет у сквера Ленина.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Транспорт не сможет проехать на участке улицы Кропоткина от дома 43/8 по улице Театральной до дома 9/10 по площади Старый Торг с 22:00 9 июля до 20:00 11 июля.

Ярмарка будет работать 10 и 11 июля с 9:00 до 18:00.