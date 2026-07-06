Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина
Авто и транспорт

В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина

Дмитрий Ивьев
06.07, 14:00
0 347
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Традиционное сельскохозяйственное мероприятие пройдет у сквера Ленина.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Транспорт не сможет проехать на участке улицы Кропоткина от дома 43/8 по улице Театральной до дома 9/10 по площади Старый Торг с 22:00 9 июля до 20:00 11 июля.

Ярмарка будет работать 10 и 11 июля с 9:00 до 18:00.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFPM2dBTEpwaVJZdndDZERCNy9pR1E9PSIsInZhbHVlIjoibit2cGUra1lsaFpBRzRLek5aK3doK2V5WkRyRFN4UzNDVSsxUVpNM2NOWU9VM010ZEd4Q3NqV0JkNXlHaGhtY0tqeTBSb3lQc0hxVk5MRXppaXpVeDkzOCtwbGVWajVaanc2NzNocTNzYWY1V1ZiWVRabEtoeW1GZWlXUmF0QVkrakV2ekFGR3J2UzQ5TWhEdldWdDVUZHpqZEN1RWs5NzFJdG1Dc01FUFJwRzJhOWJhbUQvb2xMclZsdkdJODBObVFET2tQUVZCYTVKd1dZWWl3TEJnWHlaN3UvU3Z4cWdWR3pDL3htbjEvVkg4azYydFlnZ2hjenZtaWozWmxWQ29udmh2SFRNeE1kdmdtOU1BenFRZ3lLd3Nkb0lnbDhWaXRwVmRsVDNhRW9jbEVFZUNHdjlCaFUyUVFWOW1rQzVPemxRZ21yYm5JQktkMHBUWFczTkhTVlpqdTRKMzFuSXhpWVVMV2plYnZQU1pLT0RQU0U0U2NQbmJwNXNNZEdNM29yYThsVHFGNXZVOEkyWUptTE9MMHhXUFJnUGhxTktvQWxxRlRINEJMc25uMVlLOUdvU0lxL0QxZ3VtT0U4QyIsIm1hYyI6ImQxZTMzYjA0YmZmZDE2ZmNiNGFjYjhjY2JiZDYyNGY5ZDJkYjVkZTdmNGUwMDVlNzgwOTQ4NmM2Yzc2ZTM3NGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik15TytTNk41ekt6YklpNGlnZHMxNFE9PSIsInZhbHVlIjoiYzFyaVkxNGF2aWNUSUhlVzBkdDVYNEJHSXo3bVV0RXhMZG8rOVdWeEc3cVlFdFkzOGtqWmpTWGtPZS9TSzdaZ0xuNkVjNWllVzRzT3NkdFMvVTROTGorTFlNUW9mLzlpNkpOMmJ2dGtuS05NMzNjMEkrU25vRlpOMXFCbWQyanN2TmR6Kzhxbkp5UnN4TVkwMzZJaG1rZ0VNNlBESjFZQ1FuYUdXUloxdHMvOFlPUjJnQ3BvRU9ISm4rWTd0WUcvZlBqb3NDSFZvcUp0dml1dDNPZGZyZDg3bTcrWnc5YXFXTUpEbmxvRXpLT1VlZmoyOURZNUZKY2w5NHBxSGp6YnEyS0VUMEx6elh4eUxucUFmVCswU1NqNFErTExKVzdLTnJSY3VVUjlFZXVUY2VSZE4xZExKclBTdXQrNnAyendsbGNhUUlrVnJKd2E0cFFFVkFtUHowVUhORkhWT2NObjBFakdxekI5SWZCQjNTeHh5UzZ6RWtBcVVCT2hFVG5kUk5uL1hwZ2MvTFIzWUZxSmg0K2IxdkFTQ0NZSFJISDE1MDFCTENiK3ZkbGJITWMwL0tTaDdoM01lWXREZkZ5L2hCR05sNWNsQnlrUjFsV0RkN1diNU50ODVzUFJ1UGRyZnVkUFpTOUNpVUIvY1J0dThXd3VQNUUxUDhmOHVYQ3NDUWhUWnAvZVlySTFxUzBBbk02NWVwclA1UHl4UFFzc0dqT3d1UUtXN01MeCs2NU9KRmRhZWRUekw3bW81cnhaUXozankwMVFmaXd4VG4xeEtVN2RVNWFaRlJZSXNTQ09ySEJLK25FelpFOVNEWnhhdW9yL1pLZTlITlNjWXA4QiIsIm1hYyI6ImFjNTM4NDY0NDM3YTA5MmFmNzEzM2FmYTgzMjBkNTY4ZWMxOTczMDRjOWM0M2UyMzEwYTA1ODA4MmEzYTliMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+