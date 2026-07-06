В Калужской области ремонтируют дорогу к Барятинскому району

Дорожники продолжают масштабный ремонт трассы, которая связывает деревни Шлиппово, Соболевка и Дабужа. Как сообщил 6 июля глава регионального минтранса Александр Шпиренко, работы сейчас ведутся сразу на двух участках: от федеральной трассы М-3 «Украина» до деревни Володино и далее — до Соболевки.

Сейчас строители используют технологию холодной регенерации для подготовки основания проезжей части. Также они планируют заняться обустройством площадок для автобусных остановок. Впереди у дорожников большой объем работ: на всем протяжении участка уложат новый слой асфальта, укрепят обочины и нанесут свежую разметку.

Эта дорога имеет важное значение для жителей региона, так как обеспечивает транспортную связь между Сухиничским и Барятинским округами.