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Авто и транспорт

В Калужской области наказали 11 024 водителя, которые не пропустили пешеходов

Дмитрий Ивьев
06.07, 09:39
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Фото: ЦБДД.
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Такие данные зафиксированы за первые пять месяцев 2026 года, сообщили 6 июля в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Нарушителей зафиксировали камеры.

В центре напомнили, что при приближении к пешеходному переходу водителю следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора.

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