В Калужской области наказали 11 024 водителя, которые не пропустили пешеходов

Фото: ЦБДД.

Такие данные зафиксированы за первые пять месяцев 2026 года, сообщили 6 июля в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Нарушителей зафиксировали камеры.

В центре напомнили, что при приближении к пешеходному переходу водителю следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора.