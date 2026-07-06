В Калужской области наказали 11 024 водителя, которые не пропустили пешеходов
Такие данные зафиксированы за первые пять месяцев 2026 года, сообщили 6 июля в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Нарушителей зафиксировали камеры.
В центре напомнили, что при приближении к пешеходному переходу водителю следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора.
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