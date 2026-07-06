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Авто и транспорт

В Калуге обновили разметку на переходах

Дмитрий Ивьев
06.07, 11:20
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Управление городского хозяйства 6 июля сообщило, где проведены работы за минувшую неделю.

В список попали:

  • ул. Академика Королева — Пушкина
  • ул. Гагарина — скв. Мира
  • ул. Пушкина — ул. Космонавта Комарова
  • ул. Космонавта Комарова — ул. Плеханова
  • ул. Космонавта Комарова — ул. Гагарина
  • ул. Воробьевская — ул. Красная гора
  • ул. Баумана 36
  • ул. Воробьевская 22
  • ул. Воробьевская — ул. Подвойского
  • ул. Набережная 7
  • ул. Баумана — ул. Комарова
  • ул. Генерала Попова 2а (дублер)
  • ул. Правобережный проезд 2а (Вкусно и точка)
  • ул. Правобережный проезд (Роснефть)
  • ул. Правобережный проезд 4
  • ул. Карла Либкнехта — ул. Поле Свободы
  • ул. Терепецкое кольцо — ул. Учхоз
  • ул. Азаровская 18
  • ул. Бульвар Энтузиастов 2
  • ул. Азаровская 35
  • ул. Бульвар Энтузиастов 1
  • ул. Терепецкое кольцо 2
  • ул. Азаровская — бульвар Энтузиастов
  • ул. Терепецкое кольцо — ул. Азаровская
  • ул. Азаровская — Крайний проезд
  • ул. Московская 321
  • ул. Азаровская 52
  • ул. Московская 328а
  • ул. Азаровская — бульвар Энтузиастов
  • ул. Московская 287.

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