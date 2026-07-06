В Калуге обновили разметку на переходах
Управление городского хозяйства 6 июля сообщило, где проведены работы за минувшую неделю.
В список попали:
- ул. Академика Королева — Пушкина
- ул. Гагарина — скв. Мира
- ул. Пушкина — ул. Космонавта Комарова
- ул. Космонавта Комарова — ул. Плеханова
- ул. Космонавта Комарова — ул. Гагарина
- ул. Воробьевская — ул. Красная гора
- ул. Баумана 36
- ул. Воробьевская 22
- ул. Воробьевская — ул. Подвойского
- ул. Набережная 7
- ул. Баумана — ул. Комарова
- ул. Генерала Попова 2а (дублер)
- ул. Правобережный проезд 2а (Вкусно и точка)
- ул. Правобережный проезд (Роснефть)
- ул. Правобережный проезд 4
- ул. Карла Либкнехта — ул. Поле Свободы
- ул. Терепецкое кольцо — ул. Учхоз
- ул. Азаровская 18
- ул. Бульвар Энтузиастов 2
- ул. Азаровская 35
- ул. Бульвар Энтузиастов 1
- ул. Терепецкое кольцо 2
- ул. Азаровская — бульвар Энтузиастов
- ул. Терепецкое кольцо — ул. Азаровская
- ул. Азаровская — Крайний проезд
- ул. Московская 321
- ул. Азаровская 52
- ул. Московская 328а
- ул. Азаровская — бульвар Энтузиастов
- ул. Московская 287.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь