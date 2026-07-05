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Калужская область подписала соглашение о закупке топлива на 128 миллионов

В Калужской области завершилась закупка нефтепродуктов для государственных нужд.
Ольга Володина
05.07, 11:13
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Стоимость контрактов - 127,9 миллиона рублей. Поставщиком стала компания, входящая в группу «Роснефть». Информация размещена в Единой информационной системе закупок.

Среди крупнейших заказчиков - ГКУ «Школьный автобус», которое направит на топливо 45 миллионов рублей, и Региональный центр скорой медицинской помощи с контрактом на 40,4 миллиона. Также бензин и дизель получат областные больницы, министерства, учреждения соцзащиты, органы власти и муниципальные организации.

Поставки предусматривают бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Заправиться можно будет на станциях в Калуге, Обнинске и в ряде районов области. Большинство контрактов начали действовать с 1 июля.

Новые поставки обеспечат бесперебойную работу школьных автобусов, скорой помощи и других госучреждений.

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