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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге ввели ограничения на продажу бензина

Дмитрий Ивьев
04.07, 09:12
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В сети «Роснефть» на одну машину не продают больше 30 литров топлива. О других лимитах официально пока не сообщалось.

Ситуация с бензином остается напряженной уже больше двух недель.

Наш читатель рассказал, что днем в пятницу очередь к заправке «Роснефти» на Салтыкова-Щедрина начиналась от перекрестка со Степана Разина – это больше 500 метров.

Похожая ситуация и с другими АЗС, где есть топливо.

Напомним, отслеживать наличие бензина можно на геопортале правительства. По данным на 9 утра 4 июля, половина заправок в Калуге и окрестностях стоят без топлива – это и приводит к очередям на оставшихся.

А как вы заправляетесь в последние две недели? Расскажите в комментариях!

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