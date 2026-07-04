В Калуге ввели ограничения на продажу бензина
В сети «Роснефть» на одну машину не продают больше 30 литров топлива. О других лимитах официально пока не сообщалось.
Ситуация с бензином остается напряженной уже больше двух недель.
Наш читатель рассказал, что днем в пятницу очередь к заправке «Роснефти» на Салтыкова-Щедрина начиналась от перекрестка со Степана Разина – это больше 500 метров.
Похожая ситуация и с другими АЗС, где есть топливо.
Напомним, отслеживать наличие бензина можно на геопортале правительства. По данным на 9 утра 4 июля, половина заправок в Калуге и окрестностях стоят без топлива – это и приводит к очередям на оставшихся.
А как вы заправляетесь в последние две недели? Расскажите в комментариях!
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