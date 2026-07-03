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Авто и транспорт

В Людиново возводят новый мост

Дмитрий Ивьев
03.07, 14:02
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В городе продолжается реконструкция путепровода через железную дорогу.

- На объекте уже завершено устройство опор путепровода и монтаж балок пролетного строения, - рассказали 3 июля в «Калугадорзаказчике».

Сейчас подрядчик занимается устройством межбалочных и поперечных швов монолитным бетоном.

Реконструкцию планируют завершить в этом году.

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