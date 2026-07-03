В Людиново возводят новый мост
В городе продолжается реконструкция путепровода через железную дорогу.
- На объекте уже завершено устройство опор путепровода и монтаж балок пролетного строения, - рассказали 3 июля в «Калугадорзаказчике».
Сейчас подрядчик занимается устройством межбалочных и поперечных швов монолитным бетоном.
Реконструкцию планируют завершить в этом году.
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