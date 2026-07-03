Двое человек погибли в ночной аварии на дороге Сухиничи-Козельск

Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила прокуратура Калужской области.

По данным ведомства, авария произошла 3 июля около часа ночи.

— Легковушка «Хендай Солярис» столкнулась с грузовиком «Шакман», который находился на обочине дороги. Водитель и пассажир грузового автомобиля, заменявшие лопнувшее колесо, погибли на месте, - пояснили в прокуратуре.

Водитель и пассажир легкового автомобиля в больнице. Им оказывают помощь.