Двое человек погибли в ночной аварии на дороге Сухиничи-Козельск
Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила прокуратура Калужской области.
По данным ведомства, авария произошла 3 июля около часа ночи.
— Легковушка «Хендай Солярис» столкнулась с грузовиком «Шакман», который находился на обочине дороги. Водитель и пассажир грузового автомобиля, заменявшие лопнувшее колесо, погибли на месте, - пояснили в прокуратуре.
Водитель и пассажир легкового автомобиля в больнице. Им оказывают помощь.
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