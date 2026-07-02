В Калуге обновили разметку на 27 улицах

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«Сведения о размере и других условиях оплаты услуг по размещению на страницах сетевого издания для размещения предвыборных, агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, назначенных на 18 – 20 сентября 2026 года. Сетевое издание «Комсомольская правда» www.kp.ru (св-во Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021г.), размещение на региональном сегменте сайта: www.kaluga.kp.ru»