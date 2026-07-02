В Калуге обновили разметку на 27 улицах
Как сообщили в администрации города, работы проведены в течение месяца на следующих участках:
- ул. Тульское шоссе
- ул. Плеханова — ул. Суворова
- ул. Кирова — ул. Плеханова
- ул. Маршала Жукова — ул. Горького
- ул. Московская — ул. Суворова
- ул. Кирова — ул. Московская
- ул. Ленина — ул. Пролетарская
- ул. Ленина — ул. Суворова
- ул. Кирова
- ул. Маршала Жукова
- ул. Гурьянова
- ул. Пушкина
- ул. Баженова
- ул. Плеханова
- ул. Минская
- ул. Глаголева
- Правобережные проезд
- ул. Владимира Козлова
- ул. Андрея Алешина
- ул. Братьев Луканиных
- ул. Литвинчука
- ул. Серафима Туликова
- ул. Павла Ягужинского
- д. Лихун, ул. Молодежная
- ул. Новоспасская
- Одоевское шоссе
- ул. Взлетная
- ул. Тарутинская
- Р-92 от Секиотовского кольца до окружной
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