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Авто и транспорт

В Калуге обновили разметку на 27 улицах

Дмитрий Ивьев
02.07, 12:48
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Как сообщили в администрации города, работы проведены в течение месяца на следующих участках:

  • ул. Тульское шоссе
  • ул. Плеханова — ул. Суворова
  • ул. Кирова — ул. Плеханова
  • ул. Маршала Жукова — ул. Горького
  • ул. Московская — ул. Суворова
  • ул. Кирова — ул. Московская
  • ул. Ленина — ул. Пролетарская
  • ул. Ленина — ул. Суворова
  • ул. Кирова
  • ул. Маршала Жукова
  • ул. Гурьянова
  • ул. Пушкина
  • ул. Баженова
  • ул. Плеханова
  • ул. Минская
  • ул. Глаголева
  • Правобережные проезд
  • ул. Владимира Козлова
  • ул. Андрея Алешина
  • ул. Братьев Луканиных
  • ул. Литвинчука
  • ул. Серафима Туликова
  • ул. Павла Ягужинского
  • д. Лихун, ул. Молодежная
  • ул. Новоспасская
  • Одоевское шоссе
  • ул. Взлетная
  • ул. Тарутинская
  • Р-92 от Секиотовского кольца до окружной

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