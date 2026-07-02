В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина
Традиционное сельскохозяйственное мероприятие пройдет у сквера Ленина.
Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Транспорт не сможет проехать на участке улицы Кропоткина от дома 43/8 по улице Театральной до дома 9/10 по площади Старый Торг с 22:00 2 июля до 20:00 4 июля.
Ярмарка будет работать 3 и 4 июля с 9:00 до 18:00.
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