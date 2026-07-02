Дорогу ремонтируют в Хохловке
Подрядчик приступил к работам по ремонту участка дороги в деревне Хохловка Перемышльского района.
В порядок приведут проезжую часть от дома 130а до дома 119 протяженностью 690 метров.
- В ходе ремонта дороги предусмотрены работы: выборка пучинистых грунтов, устройство асфальтобетонного покрытия по подстилающим слоям песка, щебня и укрепление обочин, - рассказали 2 июля в администрации района. - Ремонт данной дороги планируется завершить до 15 августа.
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