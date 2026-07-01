«Дорогу бросили»: жители села Коробки снова тонут в грязи

Об этом в среду, 1 июля, рассказал житель Мурманска в комментарии под постом в социальной сети, который каждое лето приезжает в село Коробки Козельского района, где похоронены его бабушка и дедушка.

По его словам, добраться до родных мест становится всё труднее.

— Я проживаю в Мурманске, но мой отец родом из села Коробки, - пишет мужчина. - После его смерти я каждое лето приезжал помогать дедушке с бабушкой и всё время там была большая проблема с проездом. От деревни Антипово до села Коробки - всего 2,5 километра, но во время дождя - просто ужас. Не каждый трактор может проехать. В прошлом году начали долгожданный ремонт. Но радость длилась недолго.

— Работы закончили, техника уехала ещё осенью, - продолжает он. - На участке от оврага Барлово до деревни Антипово дороги нет. Всё, что было, так и осталось. Не доделали и отрезок до кладбища. Я почти каждое лето приезжаю с севера, чтобы поклониться могиле предков. И я не один такой. Но когда люди вспоминают эту дорогу, желание ехать отпадает. Все уже пенсионеры. Убедительная просьба, даже мольба, обратите внимание на этот участок.

— В июле планируем локальную подсыпку щебнем на этом участке, - прокомментировали ситуацию в администрации Козельского района.