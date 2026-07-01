В Калужской области оборудовали 37 проекционных переходов

Всего в этом году запланировали обустроить 52 проекционных пешеходных перехода. На 37 участках проекционное оборудование уже подключено.

По итогам года всего на дорогах региона будет 362 проекционных пешеходных перехода.

- Отмечу, что мы являемся одним из регионов-лидеров по установке проекционного оборудования, - рассказал 1 июля министр транспорта области Александр Шпиренко. - Продолжаем работу, чтобы пешеходы могли комфортно и безопасно передвигаться по нашим дорогам.