В Калужской области оборудовали 37 проекционных переходов
Всего в этом году запланировали обустроить 52 проекционных пешеходных перехода. На 37 участках проекционное оборудование уже подключено.
По итогам года всего на дорогах региона будет 362 проекционных пешеходных перехода.
- Отмечу, что мы являемся одним из регионов-лидеров по установке проекционного оборудования, - рассказал 1 июля министр транспорта области Александр Шпиренко. - Продолжаем работу, чтобы пешеходы могли комфортно и безопасно передвигаться по нашим дорогам.
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