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Авто и транспорт

В Калужской области оборудовали 37 проекционных переходов

Дмитрий Ивьев
01.07, 10:42
1 821
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Всего в этом году запланировали обустроить 52 проекционных пешеходных перехода. На 37 участках проекционное оборудование уже подключено.

По итогам года всего на дорогах региона будет 362 проекционных пешеходных перехода.

- Отмечу, что мы являемся одним из регионов-лидеров по установке проекционного оборудования, - рассказал 1 июля министр транспорта области Александр Шпиренко. - Продолжаем работу, чтобы пешеходы могли комфортно и безопасно передвигаться по нашим дорогам.

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