В Калуге вновь перенесли открытие моста через Киёвку
Открытие моста через реку Киёвку в Калуге вновь отложили. Постановление городской администрации от 30 июня переносит срок окончания работ на 15 июля. Речь идёт об участке от дома №5 по улице Прончищева до улицы Кукареки.
Дорогу перекрыли ещё весной. Но это был не плановый ремонт, а вынужденная мера: вода размывала основание, и ездить по мосту стало опасно. Изначально предполагалось, что управятся быстро, но планы пришлось менять.
Сначала ремонту мешал переувлажнённый грунт после зимы. Потом возникла проблема с инженерными сетями - под дорогой проходят трубы, которые нужно было временно вынести в сторону, чтобы не оставить соседние дома без воды. Последний обещанный срок был 1 июля.
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