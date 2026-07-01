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Авто и транспорт

Пьяного водителя из Козельска лишили машины

Евгения Родионова
01.07, 11:58
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В среду, 1 июля, прокуратура Козельского района сообщила о вынесении приговора в отношении 49-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

— В мае в Козельске мужчина управлял автомобилем «Хавал М6», пока его не остановили сотрудники ГАИ. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян, - уточнили в прокуратуре.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за такое же нарушение.

Суд назначил ему принудительные работы на один год, а также лишил права управлять транспортом на три года.

Его автомобиль конфисковали.

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